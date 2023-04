Carate, paga l’affitto con provole rubate: denunciato per ricettazione

Carate Brianza (Monza), 22 aprile 2023 – I carabinieri di Carate Brianza, passando in via Cusani, hanno visto uscire da un condominio con uno zaino pieno in spalla un 36enne che il giorno precedente era stato denunciato per ricettazione insieme a un pizzaiolo di zona per aver venduto del cibo rubato a bambini e malati.

Il 36enne aveva un atteggiamento sospetto e i militari, ipotizzando che potesse aver commesso un furto, lo hanno fermato trovandolo in possesso di circa 20 confezioni di provola e parmigiano del tutto simili a quelle vendute nei supermercati Aldi e MD.

Appurato che l’uomo stava dimorando in una palazzina, ospite di una persona residente a Carate, i militari hanno perquisito anche l’appartamento trovando altra provola confezionata nello stesso modo di quella trovata nello zaino. Durante le indagine è venuto a galla che il proprietario di casa starebbe ospitando il 36enne dietro donazioni di qualche bene in natura che di tanto in tanto l’amico più giovane gli porterebbe al posto del canone di affitto.

Al termine del controllo il 36enne, non essendo in grado di giustificare l’acquisto delle confezioni di formaggio presenti dentro il suo zaino, è stato denunciato ancora una volta per ricettazione, a fronte del fatto che il formaggio sarebbe stato rubato e non comprato. Nei prossimi giorni verranno effettuate verifiche per ricollegare le forme di provola a furti compiuti in zona nelle scorse settimane.