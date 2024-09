Carambola mortale. Schianto in viale Stucchi. Vittima un camionista

Un uomo di 58 anni è morto ieri, dopo una carambola stradale, mentre era alla guida di un furgone in viale Stucchi a Monza. Erano le 15.45 quando, all’altezza dello stadio, secondo quanto finora ricostruito, il furgone stava procedendo in direzione della rotonda che interseca viale Sicilia e per motivi in via di accertamento, è improvvisamente uscito dalla carreggiata, ha attraversato lo spartitraffico e ha finito la sua marcia nella cunetta centrale. Per il violento impatto il 58enne è stato sbalzato dal parabrezza del mezzo ed è ricaduto sull’asfalto. Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto. Resta da capire se la vittima fosse già in fin di vita per un malore o se è morto per le ferite riportate nel volo contro il suolo. Alcuni testimoni hanno chiamato subito i soccorsi. Sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco e ai vigili. Il 58enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo alle 16.40, ma è deceduto poco dopo. Un’ora di disperati soccorsi che inevitabilmente hanno avuto pesanti conseguenze sulla circolazione, con la polizia locale e i vigili del fuoco già impegnati su vari fronti della città per gli allagamenti causati in mattinata dal maltempo.

Stefania Totaro