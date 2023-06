Carabinieri di Monza: arresti per droga, rapine, usura e omicidi

L’arresto della Mantide della Brianza, la donna accusata di aver drogato e derubato una decina di uomini. L’arresto dei due trapper che, con minacce razziste avevano aggredito e rapinato un nigeriano alla stazione di Carnate. E ancora le quattro persone che approfittando di una donna in difficoltà, le avevano fatto prestiti a tassi da usura. Tante operazioni nell’ultimo anno hanno visto protagonisti i carabinieri di Monza, con le sue quattro Compagnie. Nel mirino anche il traffico di droga: a gennaio 8 persone, tra magrebini e italiani, erano state arrestate come menti e braccia di un gruppo organizzato che gestiva 40 kg tra cocaina ed eroina). Una trentina di persone erano state catturate invece alla fine di un’ampia operazione per stroncare il market di droga al Parco delle Groane. Mentre a Monza spicca l’operazione “Papiro”: un’organizzazione criminale spacciava oppiacei conosciuti nei teatri di guerra della Siria e dell’Afghanistan come droga del combattente, ottenuti mediante prescrizioni mediche fasulle rilasciate da medici compiacenti e rivenduti poi in un mercato parallelo da milioni di euro. Droga nel capanno di una parrocchia a Seveso: 16 kg di cocaina trafficati da due fratelli albanesi.

E ci sono anche storie finite bene: come quella di un ottantenne salvato dal suicidio prima che si lanciasse nel vuoto dalla sua casa al quarto piano in un palazzo di Monza. La provincia ha fatto i conti anche con la baby gang che rapinava coetanei sui treni a Seregno o quella che spargeva il terrore a Meda. Risolti anche due omicidi, entrambi a Desio: quello dello scorso agosto, con un 53enne marocchino trovato seppellito nella boscaglia; e quello dello scorso weekend in una casa di corte del centro, vittima un romeno ucciso a coltellate dall’uomo a cui aveva affittato un posto letto.

Da.Cr.