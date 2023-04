Capitana coraggiosa Sonja e la Sireg "Teniamo in piedi mezzo mondo"

di Marco Galvani

Nel 2012, quando, da sola, ha preso le redini della società di famiglia "ho dovuto imparare tutto da zero, con l’aiuto dei tecnici e con la pratica, andando a trovare i clienti nei cantieri. E spesso mi sono dovuta presentare come titolare dell’azienda perché altrimenti agli occhi degli interlocutori non avevo motivo di essere presente alla riunione". Ma Sonja Blanc ha imparato a farsi rispettare con i risultati della Sireg, l’impresa fondata dal nonno nel 1936: "Siamo passati dal recupero degli pneumatici dei camion alla produzione di laminati per le batterie e poi, con l’avvento delle materie plastiche, mio padre ha iniziato a realizzare prodotti per il consolidamento del terreno. Per arrivare oggi anche a nuovi prodotti con materiali innovativi, dalla fibra di vetro al carbonio".

Si definisce una "predestinata". Perché "ai tempi dell’università non riuscivo a vadermi in un nessun altro posto se non nell’azienda di famiglia". Era la metà degli anni Ottanta, gli affari andavo a gonfie vele. Erano gli anni della Milano da bere, delle grandi opere e del boom economico: "Abbiamo contribuito a costruire tutte le linee della metropolitana milanese. Sono cresciuta a pane e azienda, dai miei genitori ho imparato tantissimo, la passione, la voglia di fare. Determinazione e rispetto di tutti, dal miglior cliente all’ultimo arrivato. Voglio che la mia azienda sia un gioiello. E voglio difendere l’immagine che abbiamo sul mercato". Ne vale del futuro dell’impresa e della vita di 80 famiglie. Sonja Blanc è figlia della Sireg, "sono cresciuta qui tra gli uffici e il cortile, quando papà organizzava una grigliata a fine estate con tutti i lavoratori". Ricorda anche "i canguri, gli struzzi e le scimmie che i miei genitori avevano salvato quando chiusero lo zoo di Milano. Avevano costruito una sorta di mini-zoo nel verde del piazzale della ditta". Adesso il mondo è cambiato. Anche l’azienda.

Il Gruppo Sireg dal 2015 è diviso in due rami: la Geotech che si occupa di geotecnica e ingegneria civile e ha chiuso il 2022 con un fatturato di 11 milioni di euro e la Hydros, nata con la produzione di impianti di trattamento dell’acqua, potabilizzatori per uso domestico fino ad arrivare a impianti di grandi dimensioni per le navi della Costa Crociere e per villaggi turistici “sperduti“, dalle Maldive al Madagascar alle Seychelles. A cui si aggiungono gli impianti realizzati su misura per aziende che utilizzano l’acqua nel processo produttivo con l’obiettivo di ripulirla completamente: "Ad oggi abbiamo 380 impianti venduti e funzionanti in giro per il mondo".

Sul fronte dei cantieri, i clienti della Sireg sono aziende che realizzano grandi infrastrutture: alta velocità, ponti, viadotti, gallerie autostradali, tunnel della metropolitana. In tutto il mondo: il 60% della produzione viene esportato in 70 Paesi, dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti, dall’Irag alla Svezia, dall’Africa alla Francia. Dai due stabilimenti di Arcore e Agrate - per un totale di 24mila metri quadrati - ogni anno escono un milione di metri di tubi plastici e profili compositi. Sette reparti la maggior parte dei quali lavora 24 ore su 24, "soprattutto d’estate che è il periodo in cui i cantieri sono maggiormente attivi e quindi hanno bisogno di materie prime".

Anche se "si fa fatica a trovare manodopera: tecnici, manutentori, idraulici, elettricisti sono una rarità. Abbiamo un accordo con un istituto tecnico di Vimercate per avere qui i ragazzi in alternanza scuola-lavoro e alla fine di quel percorso, se reciprocamente ci siamo trovati bene, possono rimanere. Per noi è un investimento. Uomo o donna? Le quote rosa mi infastidiscono. Non mi interessa chi ci sia a guidare il muletto o a controllare un cantiere, mi basta che l’azienda stia in piedi. Anzi, che guardi avanti. Perché restando fermi, si torna indietro".