Monza, 1 giugno 2019 - Sarà un’estate rovente per il traffico di Monza, con l’apertura di decine di cantieri in tutta la città per sistemare le strade tra cui, soprattutto, via Manzoni. E sarà un intervento che stravolgerà la circolazione attorno al centro perché comporterà la chiusura completa della strada per due mesi a partire dal 17 giugno nel tratto tra via Cavallotti e via Missori, mentre solo per pochi giorni nel tratto tra via Missori e via Prina. Si tratta di lavori divenuti negli ultimi periodi urgenti e non più rimandabili per le condizioni critiche a cui è arrivato il manto stradale di via Manzoni che presenta, oltre a buche e sconnessioni continue, profondi avvallamenti che rendono pericoloso il passaggio soprattutto per i veicoli a due ruote, causati dal transito degli oltre 800 bus che ogni giorno percorrono quel tratto. In Comune c’è consapevolezza dei forti disagi che causerà la chiusura per almeno 60 giorni di una delle vie principali per la circolazione attorno al centro e ieri è stato presentato in municipio il piano straordinario con cui verrà gestita l’operazione sia dal punto di vista viabilistico, sia per le deviazioni dei mezzi pubblici ma anche per la comunicazione che sarà predisposta per informare automobilisti e cittadini dei percorsi alternativi e dello stato d’avanzamento dei lavori.

"Ci saranno parecchi disagi – riconosce il sindaco Dario Allevi – ma è un intervento che non poteva più essere rimandato e che, anzi, si sarebbe già dovuto realizzare negli anni precedenti perché risalgono a 20 anni fa gli ultimi lavori in via Manzoni. Saranno due mesi difficili ma abbiamo organizzato l’intervento perché si svolga nei mesi estivi, parta dopo la chiusura delle scuole e termini entro fine agosto, prima della settimana del Gran Premio, e con la cartellonistica in strada ma anche con gli strumenti web di informazione ci sia una comunicazione puntuale della situazione". Dal 17 giugno via Manzoni chiude al traffico e partirà l’organizzazione della viabilità che modificherà la circolazione di via Parravicini e via San Gottardo: fino al termine del cantiere sarà invertito il senso di marcia di via Parravicini, parallela a via Manzoni, che si potrà percorrere nella direzione da via Cavallotti a via Prina, mentre per la direzione opposta la via San Gottardo sarà convertita a senso unico dalla rotonda di via Col di Lana a San Biagio fino all’uscita in via Cavallotti. Restano percorribili le vie laterali, compresa via Missori per arrivare in centro, mentre il tratto di via Manzoni tra via Manzoni e via Prina resterà aperto tranne nelle poche giornate necessarie alla sua riasfaltatura.

Per il resto di via Manzoni invece l’intervento sarà radicale, costerà 350mila euro e non riguarderà solo il tappetino superficiale di asfalto ma verrà rifatto l’intero fondo e saranno sistemati anche i marciapiedi su entrambi i lati con una nuova pavimentazione in porfido. Bus deviati da via Manzoni: le linee che vanno verso nord passeranno in centro, da via Zavattari e piazza Trento, sul percorso della z206, mentre quelle verso sud si allargheranno su via San Gottardo ricongiungendosi ai percorsi ordinari in via Cavallotti.

"Via Manzoni è la testimonianza di quanto in passato non si sia fatto abbastanza in città per le manutenzioni – dice il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Simone Villa –. Ora interveniamo in questo punto critico con una riqualificazione completa ma ci stiamo occupando anche del resto della città. A Monza servirebbero per garantire una manutenzione adeguata, con un programma di rifacimento delle strade ogni 10 anni, almeno 7 milioni all’anno. Finora venivano destinati a questo circa 500mila euro l’anno per gli interventi ordinari, più una quota per quelli straordinari: ora stiamo cercando di avvicinarci ai 7 milioni e abbiamo realizzato un accordo quadro per le manutenzioni ordinarie di 1,5 milioni l’anno per 2 anni, più 4 milioni stanziati nel 2019 per quelli straordinari".

Durante l’estate sono nella lista del Comune per il rifacimento dell’asfalto anche le vie Arno, Annoni, Molise, Canova e Rosmini, oltre a quelle realizzate dalle aziende Acsm Agam, Brianzacque e Open Fiber per sistemare i tratti dove hanno eseguito lavori, mentre via Manara partirà subito dopo il periodo estivo assieme a un intervento sulla sottostante rete dell’acqua.