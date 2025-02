Cantieri aperti da 12 milioni. Fine lavori entro il 2028

"È necessario comprendere a che punto siano i lavori di valorizzazione della Villa Reale e del Parco di Monza in capo ad Aria Spa, la centrale di acquisti di Regione Lombardia e al Consorzio del Parco di Villa Reale". A dirlo è il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti, che nei giorni scorsi ha portata in aula consiliare la questione con un’interrogazione. "Ad oggi – spiega Ponti – Aria Spa, che con oltre 15 milioni di euro stanziati dall’accordo di programma ha in carico la quantità maggiore di risorse economiche, non ha ancora presentato una sua relazione riguardante il cronoprogramma e lo stato di avanzamento dei lavori. Per questo motivo mi sono rivolto alla Giunta regionale, chiedendo che finalmente venga presentata una relazione puntuale". Dal canto suo il sottosegretario Mauro Piazza ha specificato che il 31 gennaio Aria ha effettuato un aggiornamento. Ma Ponti insiste: una relazione pubblica ad oggi non è stata fatta.

Numeri alla mano, i lavori in capo ad Aria riguardano il recupero di Porta Villasanta, il restauro della Cappella Reale, di Villa Mirabello ed il recupero del secondo lotto di Cascina Fontana. E ancora, il recupero dei muri di cinta dei giardini Reali e delle mura di cinta del Parco. Il totale dei lavori prioritari della fase 1 valgono circa 12 milioni di euro e la data di fine lavori - a seconda dell’intervento - varia tra il maggio del 2027 e il febbraio del 2028.