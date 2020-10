Desio (Monza e Brianza), 30 ottobre 2020 - Esci dal parco comunale, o dalla biblioteca civica, quattro passi, svolti a destra et voilà. Sulla strada ti imbatti in un maxi distributore automatico, dai colori sgargianti, che ti invita: a prendere una aranciata? A gustarti uno snack? No. A prendere la tua dose di cannabis light. Legale al 100 per cento. E per tutti i gusti, tra l’altro: c’è alla fragola, all’arancia o all’ananas, per chi preferisce il fruttato, oppure al gelato, al bubblegum o ancora un "cannaTonic". Non basta? Non c’è problema: ci sono anche le versioni "therapy", per curarsi chissà cosa, e poi "arlecchino" e "diesel". Tutto a semplice portata di mano e proprio davanti agli occhi dei tanti adolescenti e ragazzi che frequentano la zona. Per poter usufruire del servizio take away, è chiaro, occorre dimostrare di essere maggiorenni, inserendo un documento che lo attesti: carta di identità, permesso di soggiorno, tessera sanitaria, codice fiscale.

Allora la macchina si sblocca e ti dà la possibilità di scegliere. Certo, non è affatto difficile, anche per minorenni, recuperare per un attimo un documento da chi ha già compiuto 18 anni (magari un amico, un conoscente, o anche semplicemente sottraendolo a mamma e papà...) e servirsi. È tutto ben dettagliato, poi. Ci sono le percentuali dei principi attivi per ogni varietà, c’è la possibilità di acquistare dosi da uno o più grammi. E ci sono i relativi prezzi: si va dagli 8 ai 18 euro, molto abbordabile. E anche molto redditizio, in teoria, per chi vuole trasformarlo in un business. A quanto pare, infatti, coloro che avevano deciso di investire nell’apertura di negozi di cannabis legale, che negli ultimi anni hanno proliferato su tutto il territorio, hanno intuito che i distributori possono essere un ramo complementare, che permette al cliente di acquistare a tutte le ore e magari senza quell’imbarazzo che a volte può cogliere qualche potenziale cliente.

Al distributore compri in pochi secondi, senza dare nell’occhio. Secondo alcuni sondaggi effettuati, la presenza di distributori automatici di cannabis incrementa le vendite di un buon 40%: ciò è legato a vari fattori, a partire dal fatto che alcuni consumatori preferiscono effettuare i propri acquisti in riservatezza e senza l’aiuto di un intermediario. "Chiariamo subito un punto importante – scrive sul suo sito l’azienda bresciana che ha installato il distributore a Desio –. Non vogliamo in alcun modo sfruttare la crisi globale del Coronavirus per promuovere i nostri distributori automatici di cannabis. Abbiamo sede in Lombardia, una delle regioni più colpite dal virus, con uffici in provincia di Brescia a poche decine di chilometri dalle “zone rosse“, le prime aree soggette a lockdown e le più colpite non solo dall’infezione, ma anche dal punto di vista economico. Anche noi, come tutti i nostri clienti, abbiamo dovuto chiudere i battenti e fermare il business per tempi così lunghi che ci hanno fatto temere per la sopravvivenza della nostra azienda. Ma è stata proprio il lockdown che, una volta riprese le attività, ha rilanciato la nostra attività, non solo con i distributori di cannabis legale, ma anche con i distributori di tabacchi, di prodotti da farmacia, di gratta e vinci e di cibo e bevande, distributori automatici produciamo e distribuiamo in tutta Italia sin dal 1985".