Monza, 16 novembre 2019 - La signora ha visto quello scatolone muoversi. E dal suo interno, ha udito provenire un flebile rumore, come una vocina, come una creatura vivente.E si è spaventata, quella donna. Ha preso immediatamente il telefono e ha chiamato per dare l’allarme, il cuore in gola che batteva all’impazzata. "C’è uno scatolone che si muove, dentro c’è qualcosa, è vivo". Il pensiero è corso a un bimbo abbandonato forse, i suoni potevano anche far pensare a quello. Finché sul posto, l’altro pomeriggio, è intervenuta di gran carriera una Volante della Questura di polizia di Monza. E agli agenti è toccato far luice sul mistero, per fortuna meno spaventoso di quanto si potesse temere: dentro quello scatolone abbandonato in via della Taccona, al quartiere San Fruttuoso, estrema periferia della città, c’erano infatti cinque cuccioli di cane. Cinque batuffoli di pelo, probabilmente meticci, che qualcuno aveva abbandonato proprio lì.

A quel punto, gli agenti hanno provveduto immediatamente ad allertare il servizio veterinario dell’Ats, e - successivamente - l’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali, che ha allertato i propri solerti volontari.

I cinque cagnolini, infreddoliti ma apparentemente in buona salute, sono stati dunque portati nella sede del canile in via San Damiano 21, dove sono stati rifocillati e messi al sicuro, al caldo. I cagnolini verranno sottoposti alle abituali procedure di profilassi sanitaria e alle vaccinazioni. L’idea approssimativa è che i cuccioli fossero stati partoriti da poco, non più di una quindicina di giorni.Una volta cresciuti quanto basta, verranno offerti in adozione, così come capita a tutti i cani presenti nella struttura di Monza. La polizia ha avviato le indagini del caso: resta il fatto che abbandonare un animale è un reato. E dunque, se chi si è liberato dei cuccioli in questa maniera irrispettosa delle leggi dovesse essere rintracciato, rischia una denuncia penale per abbandono di animali.