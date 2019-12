Monza, 4 dicembre 2019 – Una storia di Natale, in anticipo, un cane (e una coppia) che salvano due piccoli animali indifesi. Succede a Monza, proprio oggi. Tutto comincia quando marito e moglie sono usciti a passeggio col cane in via Grigna, non lontano dalla Questura e dalla sede della Provincia. Finché non si sono accorti che il loro cane sembrava impazzito, abbaiava insistentemente verso una scatola abbandonata sul ciglio della strada, bagnata e tutta ripiegata.

Insospettiti dall'insistenza del cane, hanno deciso allora di andare a indagare, forse anche un po' intimoriti da cosa avrebbero potuto trovare in quella scatola.E la sorpresa è stata grande quando hanno scoperto che dentro c'erano due coniglietti, completamente intrisi d'acqua, apparentemente morti. Quando i due coniugi li hanno estratti però dalla scatola, i due animaletti hanno cominciato a muoversi. Erano ancora vivi, benché allo stremo delle forze.

Forse commossi, i due coniugi hanno deciso di portarli subito a casa, al caldo e all'asciutto, e di accudirli. Hanno intanto chiamato l'ufficio animali del Comune e gli agenti della polizia giudiziaria sono subito intervenuti per recuperare i due animaletti, che sono stati a quel punto affidati all'Enpa.La polizia locale fa sapere che al momento non ci sono elementi utili per identificare i responsabili di quello che si configura come il reato di “abbandono di animali”.Notizia del reato verrà comunque comunicata alla Procura nelle prossime ore.