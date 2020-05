Monza, 6 maggio 2020 - Lo slittamento del Consiglio Federale (previsto inizialmente venerdì) allunga ancora i tempi per il probabilissimo stop dei campionati dilettantistici. Ma, ricordiamo, in Lombardia la strada è già tracciata da almeno una settimana quando dopo il Consiglio Direttivo, il CRL ha inoltrato alla LND-FIGC formale richiesta di chiusura anticipata della stagione sportiva 2019/2020 in vista del prossimo Consiglio Federale. Quasi il 95% delle società lombarde si erano espresse, dopo un sondaggio, a favore di uno stop totale dell’attività e il presidente Baretti si è fatto loro portavoce. Dato per scontato che i massimi organi federali daranno seguito alla richiesta, ora gli interrogativi si spostano sul futuro a partire dai verdetti della stagione 2019/20. Già qualche società che a metà febbraio si trovava in testa alla classifica ha chiesto la promozione minacciando di ritirare la prima squadra dai campionati futuri in caso contrario. Alcune – addirittura – sono già al lavoro sul mercato per rinforzare gli organici. Cosa accadrà? Cosa decideranno a Milano e a Roma? Possiamo solamente fare supposizioni oppure farci aiutare dagli addetti ai lavori.

Lo abbiamo chiesto al dg dell’Ardor Lazzate Pierangelo Balzarotti che ha partorito una proposta originale. "Nessuna retrocessione e una promozione ma solo a richiesta. Cosa significa “a richiesta³? Alla squadra in testa alla classifica nel momento dell’interruzione dei tornei verrà data la possibilità di essere ammessa alla categoria superiore solo se lo dovesse formalmente richiedere. Questo per evitare che società non pronte al salto di categoria si trovino obbligate a farlo senza essere in possesso dei mezzi di sostentamento". Poi c’è chi come il direttore sportivo dell’Universal Solaro chiede di sfruttare questa situazione per una riforma dei campionati anche a livello di tempistiche di partenza.

Difficile, vista l’emergenza continua, che si parta puntuali dopo l’estate e per Luca Volpi non sarebbe poi una cattiva ipotesi. "Si cominci a ottobre per finire a maggio inoltrato quando il clima è perfetto e, per chi ha l’impianto di illuminazione, magari si può giocare anche il sabato o la domenica sera alle 20.30, in coda ai tornei estivi giovanili. L’effetto positivo sarebbe duplice e si creerebbe ancora più attenzione intorno alla prima squadra che, invece, la domenica pomeriggio ne riscuote ben poca".

