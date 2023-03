Calci e pugni per la coca Punita dal marito-pusher

di Sonia Ronconi

Picchiata dal marito perché si era fatta sequestrare la cocaina,

riesce a scappare dall’abitazione e corre tra le braccia dei carabinieri che qualche ora prima l’avevano arrestata per spaccio. L’uomo, invece, si barrica in casa e dopo un’ora di trattativa viene convinto ad uscire: arrestato. Notte movimentata a Seregno. Tutto inizia il giorno prima, quando una romena di 33 anni apre la porta di casa pensando che fosse il marito - un tunisino quarantenne-, rientrato per fare pace dopo un litigio: invece erano i carabinieri, che hanno trovato la donna intenta a preparare dosi di cocaina. Sedici grammi in tutto. Sequestro e arresti domiciliari. Poche ore dopo, però, la donna chiama i carabinieri chiedendo aiuto: il marito la stava picchiando perché si era fatta sequestrare la droga. In un momento di distrazione del marito è riuscita anche ad uscire di casa.

Quando i carabinieri sono arrivati sotto casa della coppia, la donna gli è corsa incontro, in lacrime e con il volto tumefatto dai pugni e dai calci ricevuti dal marito. Nel frattempo l’uomo - in evidente stato di alterazione psicofisica forse dovuto all’assunzione di alcol o droga - si era barricato in casa. Armato di coltello, alternava momenti di follia durante i quali ha minacciato di buttarsi dal balcone ad altri di aggressività nei confronti dei carabinieri intervenuti che, con calma e sangue freddo, dopo aver allertato il carabiniere negoziatore del Comando provinciale di Monza, hanno avviato un’intensa trattativa che, dopo circa un’ora, ha portato alla resa del marito violento e al suo arresto. Finito l’incubo, la moglie ha confessato ai carabinieri che il motivo della lite era da ricondursi al sequestro di quei 16 grammi di cocaina avvenuto il pomeriggio precedente. E ha trovato il coraggio anche di raccontare i numerosi pregressi episodi di violenza fisica e psicologica subite negli ultimi due mesi da parte del marito. Che, ora, è indagato per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti contro familiari o conviventi.