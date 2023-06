Cade un albero, due feriti: paura e polemiche a Monza

Che quell’albero non sembrasse in buona salute, c’era chi lo aveva segnalato da tempo. E venerdì, alle 16.48, l’albero in via Paisiello, al quartiere San Rocco, è effettivamente crollato, per una folata di vento. Sono rimaste ferite due persone, un uomo di 41 anni colpito alla schiena, e una donna di 52 che l’uomo ha tentato di proteggere. Grande spavento davanti al bar dove si è verificato l’incidente, da cui subito sono partite le chiamate di soccorso. Sul posto due ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. I feriti sono stati portati in codice verde al pronto soccorso. "E se fosse caduto addosso a dei bambini piccoli?" ha scritto sui social un cittadino. E rami fatti crollare dal vento hanno fatto danni anche a un’auto in via Monte Cervino a Triante.

Dario Crippa