Cade mentre fa la ronda e sbatte la schiena Ferita guardia giurata

Infortunio sul lavoro, per fortuna senza conseguenze serie, ieri mattina alla piattaforma ecologica di Giussano, in via consorziale della Gibina. Protagonista, la guardia giurata in servizio nell’isola ecologica. Intorno alle 10 l’uomo, 61 anni, sta girando all’interno della piazzola per il consueto monitoraggio. A un certo punto perde l’equilibro cadendo contro un muretto e, prima di rovinare a terra, batte con la schiena contro un cassone in ferro. Una caduta sicuramente pericolosa, che lo mette ko. Un addetto chiama i soccorsi, arrivano un’ambulanza e i carabinieri di Carate. La guardia è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Carate in codice verde.