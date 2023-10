Cade da 6 metri di altezza. Gravissimo un operaio

Un operaio di 49 anni è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale al San Gerardo di Monza dopo essere precipitato dal tetto di un capannone in via Ticino. Il fatto è accaduto ieri alle 10. 40 quando è arrivata una chiamata al numero unico di emergenza 112 per un infortunio sul lavoro in via Ticino al civico 34. Il dipendente di una ditta edile mentre stava effettuando un sopralluogo per il rifacimento del tetto di un capannone, a causa della rottura di un pannello è precipitato da un’altezza di circa 6 metri. A sirene spiegate sono accorsi oltre ai carabinieri del Comando di Seregno, anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale un’automedica e una lettiga di Seregno Soccorso. Nei minuti successivi è intervenuto anche il personale specializzato di Ats. Mentre la vittima veniva portata all’ospedale, gli agenti della polizia locale hanno verificato che l’operaio, residente a Bovisio Masciago, stava effettuando un sopralluogo su un tetto di un capannone camminando sulla sua superficie, ma quest’ultima ha ceduto e il poveretto è precipitato al suolo. L’uomo in condizioni critiche è stato visitato dai medici, che hanno accertato che è stato vittima di una fortissima compressione al torace.

Proseguono intanto gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e sono in corso le indagini della polizia locale di Seregno per accertare le responsabilità.

Lo scorso 27 luglio un operaio di 38 anni era stato soccorso in gravi condizioni dopo che la sua gamba era stata schiacciata da un muletto condotto da un collega.

L’incidente era avvenuto a Carate Brianza in via Padre Franco Ivaldi dove ha sede la Pino Domenico, azienda di stampaggio di contenitori in plastica per l’industria alimentare.

Mentre il collega manovrava il muletto la vittima era nelle vicinanze ed era rimasta schiacciata. Subito si era pensato al peggio e i colleghi avevano chiamato il 112.

Lo scorso 20 giugno un operaio era caduto dal cestello di un camion gru a Seregno a un’altezza di due metri e aveva riportato un trauma cranico e contusioni alla schiena.