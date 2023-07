Butta nella boscaglia 40 sacchi di rifiuti

Due volte avanti e indietro con un furgone Renault Trafic per scaricare oltre 40 sacchi di rifiuti di vario genere nel bosco del Parco delle Groane. Gli agenti della polizia locale lo hanno individuato grazie alle fototrappole e ora ha ricevuto sanzioni per 1.700 euro. Un uomo di 52 anni, residente a Milano, è stato identificato dai vigili di Solaro grazie alla targa del furgone immortalata dalle fototrappole ed è ritenuto responsabile del doppio scarico di un ingente quantitativo di rifiuti nell’area boschiva che si affaccia su via Cellini, nella zona industriale a sud del paese, a ridosso del confine con Cesate. Gli agenti hanno trovato nell’area boschiva molti sacchi di plastica neri contenenti carta, plastica, gomma, metalli. Le immagini raccolte non lasciavano spazio a dubbi: lo scarico era avvenuto in due distinte occasioni, utilizzando lo stesso furgone intestato al 52enne di Milano. Così i vigili hanno elevato le sanzioni applicando sia il codice della strada sia il regolamento comunale di igiene urbana.

Ga.Bass.