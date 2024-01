Busnago, incendio in appartamento: papà, mamma e i due bimbi si mettono in salvo

Monza, 18 gennaio 2024 – Incendio e paura all'alba. Due bimbi piccoli messi in salvo da mamma e papà.

Alle 6, squadre del comando di Monza e Brianza e dei comandi limitrofi di Milano e Bergamo dei vigili del fuoco, sono intervenute a Busnago in via Giacomo Matteotti, per un incendio che ha interessato alcuni locali di una abitazione di due piani in cui vive una coppia con due figli piccoli.

All'arrivo delle squadre, per fortuna, la famiglia era già riuscita a fuggire all'esterno.

Sul posto sono giunte due autopompe da Vimercate e Dalmine, il carro soccorso da Desio, l'autoscala da Gorgonzola e la vettura del funzionario di guardia da Monza. L'intervento è durato circa 3 ore.