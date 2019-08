Monza, 12 agosto 2019 - Passeggiata domenicale in centro, visita al cimitero o da un parente ricoverato in ospedale: se a Monza non si è automuniti diventa una “missione impossibile”. Nulla di nuovo sotto il sole: è da anni che la domenica il numero dei autobus che transitano in città sono ridotti all’osso, con fermate soppresse (ma non segnalate), con mezzi che fanno giri “turistici” della città e come sempre, terminano le corse intorno alle 20. E autobus che letteralmente scompaiono dalle radar, alla faccia delle ambizioni turistichei. Un problema annoso che durante il mese di agosto si fa sentire ancora di più, perché coinvolge le fasce di popolazione più deboli: gli anziani che restano a casa da soli. O chi lavora. Precisiamo che le informazioni ci sarebbero: dettagliato l’orario dei mezzi sul sito del Comune, peccato però che non sia così chiaro e, tra l’altro, gli anziani non sempre hanno dimestichezza con le nuove tecnologie.

Esemplare la vicenda che vede come protagonista Maristella Pessina, pensionata di San Fruttuoso che, anche se automunita, preferirebbe muoversi con i mezzi pubblici. «Ma a Monza la domenica non è facile - racconta, ricordando quanto le è accaduto la domenica di giugno prima che iniziasse il cantiere di via Manzoni -. Avevo deciso di andare in centro a piedi, per poi però tornare nel tardo pomeriggio in autobus».

Puntuale la donna si presenta alla fermata davanti al cinema Manzoni e sale sul pullman direzione San Fruttuoso. Ma il pullman invece di dirigersi verso la via Cavallotti segue un altro percorso passando per Villasanta, viale Sicilia, via Pompei, San Rocco e viale Campania. «L’autista mi ha rassicurato che il percorso era corretto - prosegue -. Spiegandomi però che la domenica cambiano i tragitti dovendo coprire un territorio più ampio». Un’ora e mezza sul pullman, alla scoperta di angoli periferici (e non sempre suggestivi) di Monza di cui Maristella non conosceva neppure l’esistenza. «Avrei certamente fatto più in fretta a tornare a casa a piedi - prosegue -. Purtroppo le persone non sono invogliate a prendere i mezzi pubblici».

La domenica il problema è anche capire dove prendere i mezzi pubblici: non facendo tutte le fermate, non sempre quelle non vengono effettuate vengono segnalate. «Ancora oggi ci sono persone che, ignare di questa mancanza, aspettano inutilmente il pullman - prosegue -. A San Fruttuoso non è la prima volta che la domenica avviso chi attende che il pullman non passerà». Ma per Maristella basterebbe poco. «Segnare sul tabellone della fermata che la domenica l’autobus non passa - spiega -. Indicando la fermata successiva dove invece si ferma. L’avevo detto anni fa all’allora assessore alla Mobilità Paolo Confalonieri ma, ad oggi, questa piccola ma preziosa correzione non è stata fatta». Stesso discorso vale per chi vuole prendere gli autobus la sera: questa volta tutti i giorni l’ultima corsa parte poco dopo le 20 e se si decide di rimanere in centro a mangiare un gelato e rientrare più tardi non resta che affidarsi al taxi, oppure sgambettare un bel po’.