Buon governo: “Eloge“ sceglie il Municipio

Il Comune di Cogliate ha ricevuto il premio del progetto Eloge per l’applicazione dei principi del buon governo valutati dai cittadini con un questionario sulla qualità dei servizi. Eloge è un programma promosso dal Consiglio d’Europa che premia le amministrazioni locali che raggiungono un elevato livello di buona governance democratica, ovvero che applicano i cosiddetti 12 principi europei nella vita pubblica e nell’operato a livello locale. Un’iniziativa promossa da Aiccre, Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa.

Il sindaco Andrea Basilico si è recato a Gorizia, sede della cerimonia di premiazione, dove insieme ad altri 140 comuni di tutta Italia ha ricevuto il dodecaedro simbolo del progetto Eloge Italia, promosso dal consiglio d’Europa. Un importante riconoscimento, frutto dai questionari compilati nei mesi scorsi dai cittadini online. I cittadini sono stati chiamati a valutare il livello dei servizi offerti dall’Amministrazione comunale, in particolare la facilità con cui si può accedere alle diverse sezioni del Municipio per avere soluzione alle proprie esigenze. Sono stati valutati anche i comportamenti dei funzionari comunali e del personale di sportello con cui hanno dovuto interagir.

"È certamente motivo d’orgoglio raccogliere la soddisfazione degli utenti nei servizi messi a disposizione dal Comune" commenta il sindaco. "Come ben sappiamo, il Comune è il primo punto di riferimento dei cittadini e spesso anche l’unico al quale si affidano per trovare soluzione alle loro necessità. È importante che le indicazioni ricevute siano chiare e fornite in tempi ragionevoli, per accompagnare il cittadino nella soluzione del problema e mi fa piacere che questo è stato riscontrato negli uffici comunali di Cogliate".

Ga.Bass.