"Brugherio, il nuovo Consiglio Comunale e il Sindaco Assi presentano la squadra di governo"

In una sala consiliare gremita di gente fin sulle scale, l’altra sera si è insediato il nuovo consiglio comunale e il sindaco Roberto Assi ha presentato la sua squadra di governo. Fra i primi atti l’elezione di Michele Bulzomì a presidente del Consiglio. Vicepresidenti Danilo Radaelli (Lega), per la maggioranza, e Dominique Sabatini (Brugherio è tua!), per l’opposizione. "Sarò il presidente di tutti, terzo e imparziale – ha promesso Bulzomì – I brugheresi con il loro voto hanno espresso tante aspettative per un città più bella e pulita. Compete anche a noi il compito di riavvicinare le persone alla politica".

Il sindaco ha presentato la nuova giunta a partire dalla sua vice Mariele Benzi, con delega al Personale, Istruzione, Cultura, Nidi, Formazione, Biblioteca, Polizia locale e benessere animale. Massimiliano Balconi (Lega) ha le deleghe al Bilancio, Lavori pubblici, Patrimonio, partecipate, tributi e bandi; mentre Carlo Nava ( Bpe) si occuperà di Ambiente e ecologia, tavolo della salute, rapporti con Ats e Asst e politiche del lavoro. New entry gli assessori di Fratelli d’Italia: Vincenzo Imperato (Attività sportiva e qualità della vita), Diego Cristiano (Turismo, Trasporti e Mobilità), Serenella Pesarin (Politiche giovanili, Integrazione, Servizio educativo e tutela dei minori, Sportello antiviolenza, Pari opportunità). A Annalisa Varisco (Lega) Attività produttive, Sportello unico, Commercio, distretti artigianato e impresa.

Cristina Bertolini