Brugherio, 12 chili di hashish nel carrellino porta spesa in auto: arrestato

Brugherio (Monza Brianza), 20 ottobre 2023 - Teneva oltre 12 chili di hashish, già suddivisi in panetti avvolti nel cellophane, in un carrellino porta spesa appoggiato sul sedile posteriore dell'auto.

I carabinieri hanno arrestato un 38enne marocchino incensurato, proveniente dalla provincia di Alessandria. La droga è stata scoperta nel corso di un normale controllo predisposto dai carabinieri di Brugherio sulle strade cittadine. A insospettire i militari il fatto che l'uomo avrebbe sviato il post di blocco premendo il piede sull’acceleratore.

Dopo un breve inseguimento, il marocchino è stato bloccato e nella perquisizione del veicolo i militari hanno trovato la grande quantità di hashish già confezionata per la vendita. Per il 38enne, su ordine del pm monzese Carlo Cinque, sono scattate le manette per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti. Il gip del tribunale di Monza Gianluca Tenchio ha convalidato l'arresto rimettendolo in libertà con il divieto di dimora in provincia di Monza e Brianza.