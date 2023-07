Bruce Springsteen a Monza, pronti 10mila parcheggi e bus navette: come arrivare al concerto

Monza, 7 luglio 2023 - Quasi 10mila parcheggi pronti per chi arriverà in auto, con bus-navetta che collegheranno le aree più lontane con il Parco. Stesso servizio pure per chi sceglierà di giungere in treno. Monza si prepara a fronteggiare l'invasione dei 70mila fan di Bruce Springsteen per il concerto che il Boss terrà con la E Street Band martedì 25 luglio all'Autodromo, nell'area del prato della Gerascia. Per gli spettatori ci saranno aree comfort in attesa dell'apertura dei cancelli e biglietti scontati per visitare, nei 60 giorni successivi, musei e bellezze della città.

Il Comune ha messo sul tavolo oggi pomeriggio il piano della mobilità approntato da Monza Mobilità in collaborazione col municipio e con Barley Arts, organizzatore dell'evento. Per gestire al meglio l'afflusso di decine di migliaia di persone sono state coinvolte anche le altre città attorno al Parco, ossia Vedano al Lambro, Lissone, Biassono e Villasanta.

Attraverso il sito www.monzamobilita.it si potranno già prenotare in anticipo il posteggio e la navetta: gli 11 parcheggi speciali, suddivisi in diverse aree, attrezzati per accogliere le auto saranno raggiungibili con percorsi segnalati da appositi cartelloni, che verranno installati in questi giorni.

Saranno 300 i posti approntati a Vedano in via Grandi, 3mila quelli a Biassono in via Parco e via Madonna delle Nevi (di cui 35 per i camper), mille nel posteggio interno al Parco, 2.200 al coperto a Monza tra il Centro Rondò dei Pini e il parcheggio Cam in via Martiri delle Foibe. Altri 850 posti saranno riservati tra Biassono e Vedano, a cui se ne aggiungeranno 100 per bus. Oltre 500 ce ne saranno a Monza tra l'area scoperta dell'ospedale e il silos dell'Iper Maestoso (che ospiterà anche le moto), mentre in viale Stucchi ne saranno disponibili 1.350. Per quest'ultimo parcheggio, più lontano, ci sarà un servizio di navette fino al Parco.

Il giorno del concerto, in attesa dell'apertura dell'area del prato della Gerascia, dalle 8 del mattino saranno allestite due diverse aree comfort con punti di ristoro e servizi. L’area concerto vera e propria aprirà dalle 14: Springsteen salirà sul palco alle 19.30, prima di lui suoneranno alle 16.30 i The Teskey Brothers e alle 17.45 Tash Sultana.

Grazie a un accordo tra Comune e Barley Arts, con lo stesso biglietto del concerto gli spettatori, nei 60 giorni successivi, potranno visitare a tariffe ridotte i principali monumenti e luoghi d'interesse di Monza, come la Villa Reale, il Museo del Duomo, la Cappella di Teodolinda, i Musei Civici ed effettuare un tour dell'Autodromo.