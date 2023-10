Brividi in Villa Reale. Scheletri danzanti e filmati da paura con la famiglia Addams

Halloween alla Reggia di Monza con la Famiglia Addams. Da martedì fino a giovedì 2 novembre brividi, concerti “spaventosi“ e balli insieme a Morticia, Gomez, Mercoledì e lo Zio Fester, padroni di casa per tre giorni, con spettacoli, performance, giocolerie, acrobazie, laboratori, balli, concerti e party a tema, ideati da Saul Beretta, direttore artistico e creativo di Musicamorfosi.

Tre giorni di iniziative ed eventi speciali (che lo scorso anno hanno riscosso un enorme successo, tanto che, con oltre 15mila visitatori, la Reggia è stato il sito museale più frequentato della Lombardia in quel periodo dell’anno). Martedì si comincia alle 16, nella Sala degli Specchi, dove si svolgeranno le prove aperte dell’Orchestra Canova, diretta da Enrico Saverio Pagano, alle prese con un programma “tenebroso“ che verrà eseguito il giorno successivo. Sempre dalle 16.30 (per tre ore) la Sala del Trono, con piccoli set ogni mezz’ora, ospiterà “La Danza degli scheletri“, il laboratorio in cui lo Zio Fester (Davide Scaccianoce) proietterà vecchi e spaventosi cartoni animati, musicati dal vivo da tre jazzisti (Gabriele Boggio Ferraris al vibrafono, Massimiliano Milesi ai sassofoni e Alessandro Rossi alla batteria e alle percussioni). Dalle 20 a mezzanotte nel Salone delle Feste andrà in scena il Gran Ballo degli Addams: una serata per amanti del tango, con musica dal vivo e le esibizioni mozzafiato di straordinari danzatori.

Mercoledì il Salone ospiterà una milonga “terrificante“, cioè una maratona di tango (fino alle 18.30) tra le opere d’arte della Biennale Giovani: ogni ora un’esibizione tanguera in compagnia di Morticia (Clelia Fumanelli), Gomez (Riccardo Cabrera) e Vampire, (Jessika Santodomingo).

Paura e mistero anche tra gli alberi monumentali dei Giardini Reali, con “Fai Halloween con noi“, il programma del Gruppo Giovani del Fai di Monza.

Sapranno stupire e divertire con maschere e travestimenti che accompagneranno la visita ai Giardini Reali (in collaborazione con la Reggia di Monza), un percorso tra paura e mistero alla scoperta degli alberi monumentali che da secoli abitano i Giardini. Appuntamento questa mattina alle 10, 10.30, 11, 11.30, 12 nei Giardini Reali, Villa Reale di Monza. Durata: 60 minuti. Per informazioni: monza@delegazionefai.fondoambiente.it - 348 5917634.