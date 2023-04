BrianzAcque sostituisce le tubature

Via Sauro finisce sotto i ferri da metà maggio sino al prossimo inverno. BrianzAcque sostituirà i vecchi tubi dell’arteria veranese. I tubi dell’acquedotto che si trovano sotto la strada provinciale saranno sostituiti dalla società all’interno del progetto di riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione nella Provincia. Il cantiere inizierà al confine con Carate e si sposterà sino al confine con il Comune di Giussano.

Sarà un cantiere mobile che - lotto dopo lotto - si sposterà senza cambiare la viabilità stradale e non ci saranno interruzioni. Nel progetto è stato previsto un senso unico alternato con semaforo di cantiere e in alcuni orari di punta il Comune ha richiesto a BrianzAcque di mettere un moviere per facilitare la circolazione evitando disagi. Sulla via Sauro quotidianamente transitano in media tra gli 8.500 e i 9mila veicoli. Gli uffici comunali stanno lavorando per studiare percorsi alternativi da consigliare agli automobilisti dal momento che nella più rosea delle possibilità il cantiere non chiuderà prima dell’arrivo della stagione invernale. Il traffico in arrivo dalla Valassina potrebbe essere dirottato verso via Repubblica. L’ingresso sarà sulla via Nazzario Sauro all’altezza della rotonda Lidl. Il progetto finanziato con i fondi del Pnrr per 50milioni su 80 totali interesserà diversi comuni brianzoli per un totale di 37 chilometri di nuove tubature. Tutti i cantieri dovranno essere chiusi entro la fine del 2025.

Sonia Ronconi