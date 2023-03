Brianza “circolare” Dal porta a porta ai canali social: ricicliamo il futuro

di Barbara Calderola

Macina utili - 2,7 milioni di euro nel 2022 - ed è campione di sostenibilità con l’84,1% di differenziata. Ne è passata di acqua sotto i ponti dalla crisi dei rifiuti negli anni Novanta con l’immondizia per strada e dalla chiusura della discarica di Cavenago nel ‘94, oggi oasi di 30 ettari, gioiello di biodiversità, che incastona Cascina Sofia, quartier generale della società. Campione di economia circolare prima che fosse la sola strada contro il cambiamento climatico, il Cem, gestore dell’immondizia in 72 comuni-soci fra Brianza e hinterland, che compie 50 anni e festeggia con il territorio.

Un lungo programma, appuntamenti da un angolo all’altro dell’area servita ogni giorno per ribadire scelte coltivate in decenni di attività, a partire dalla prima che ha impresso la linea, "missione pubblica", da declinare con "efficienza, innovazione, eccellenza". Obiettivi riassunti nella carta di identità dell’ex consorzio: 651mila utenze attive, 556 chilometri quadrati da coprire quotidianamente, 316 dipendenti, 85 milioni di ricavi nel 2022 (76 nel 2021). Numeri che raccontano il cambiamento che cammina sulle gambe di famiglie e imprese in questo scorcio di Lombardia. È cominciato tutto il 30 marzo 1973, giorno, mese e anno di nascita del colosso che inizialmente si fa carico della pattumiera in 40 centri della zona e nel 1989 avvia la sperimentazione con contenitori diversi per secco e umido, ai quali aggiungerà plastica, carta, vetro. La gente si rimbocca le maniche pur di non avere i sacchi abbandonati sotto casa. Una rivoluzione sulla quale l’azienda che nel tempo cambia forma - è del 2003 la trasformazione in Spa - fa opera di “moral suasion“ e il grosso si converte diventando protagonista del nuovo modello. I vertici ricorrono a ogni mezzo, video compresi, per convincere gli irriducibili che “differenziare è meglio“, a partire dai giovani.

"La sostenibilità che abbiamo in mente è sempre più radicata nella vita delle persone che abitano nei nostri comuni e nella nostra realtà industriale – dice il presidente Alberto Fulgione –. Per questo abbiamo pensato a un programma di eventi ricco, capace da un lato di avvicinare e coinvolgere il maggior numero di persone possibile, compresi i ragazzi, spesso difficili da raggiungere, e dall’altro di continuare la riflessione sul futuro". "Per i comuni è importante far parte di una società con una storia come questa – aggiunge Paolo Gobbi, primo cittadino di Vignate e coordinatore dei sindaci-soci –. Da mezzo secolo l’ex consorzio garantisce qualità e innovazione. Il suo compleanno è un momento di festa, ma serve anche a ricordare i risultati, grazie, è bene sottolinearlo, all’impegno dei nostri cittadini, oltre 650mila, che ogni giorno dividono gli scarti". Ora si celebra la ricorrenza, "ma è vietato fermarsi". Tre i nuovi traguardi "davanti a noi – aggiunge Fulgione –: aumentare ancora la differenziata, incrementare il recupero dei rifiuti e offrire un servizio accurato sempre più amico dell’ambiente".