Monza, 12 giugno 2019 Si accende una nuova luce al Brianteo, uno stadio che inizia a diventare sempre più all’altezza delle aspettative portate in città dalla coppia Berlusconi-Galliani. Se quest’anno la squadra biancorossa non è riuscita a fare il primo salto di livello, dalla C alla B, è invece il suo stadio a fare un significativo up-grade, con la nuova società Monza 1912 spa di Silvio Berlusconi guidata da Adriano Galliani pronta a pagare due aggiornamenti per preparare il Brianteo per futuri grandi appuntamenti.

Uno è di tipo tecnico, con il rifacimento delle torri faro per illuminare il campo da gioco in modo omogeneo necessario per rispondere ai requisiti delle norme federali della Figc per disputare i prossimi campionati, mentre l’altro è di tipo “vip”, con l’inserimento nella tribuna principale coperta di quattro “Sky box”, i salottini chiusi affacciati sul campo per spettatori speciali che, se rientrano nelle dotazioni di alcuni dei maggiori stadi della serie A, non sono certo usuali per impianti che ospitano partire di Lega Pro.

Per entrambi gli interventi richiesti dalla società biancorossa, titolare della concessione comunale per il Brianteo oltre che per il centro sportivo di allenamento del Monzello, è arrivato questa settimana il benestare del Settore Sport del Comune e potranno quindi essere realizzati già a partire dai prossimi giorni. Sono lavori che rientrano nella tipologia delle manutenzioni straordinarie dello stadio che, secondo il contratto con il municipio, sono entrambe a carico della società concessionaria. Per le torri faro, sarà rifatto l’impianto elettrico dello stadio e saranno installati nuovi pali con un sistema di illuminazione con luci led, più potente dell’attuale e soprattutto in grado di garantire una luce omogenea sul campo secondo i requisiti richiesti dalla federazione per il conseguimento della licenza nazionale di iscrizione al campionato della stagione 2019/2020.

La realizzazione degli Sky box viene considerata come una miglioria per l’impianto sportivo comunale e verranno installati in una parte della tribuna coperta normalmente non utilizzata: il progetto prevede che siano costruiti quattro salottini chiusi in grado di ospitare fino a 10 persone ciascuno, tutti climatizzati, delimitati da ampia vetrata verso il campo, dotati di servizi igienici privati e di arredo dedicato all’intrattenimento degli ospiti.