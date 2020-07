Da poco più di due settimane le avevano rubato l’auto a Saronno e ormai pensava di non riuscire più a recuperarla. Invece sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Saronno che hanno ritrovato la vettura trafugata. L’altro pomeriggio alle 18 a un posto di controllo in via Varese è stato fermato un italiano di 53 anni residente a Bovisio Masciago, alla guida di una Panda. Con un rapido controllo sul mezzo, effettuato alla luce del nervosismo del conducente, gli agenti hanno scoperto che l’utilitaria risultava rubata 20 giorni fa a Gallarate. Il guidatore ha ammesso di essere proprio lui Il responsabile del furto. Perquisendolo i vigili hanno scoperto che era in possesso di 60 grammi tra hascisc ed eroina. La posizione del brianzolo è al vaglio dell’autorità giudiziaria e ovviamente la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. La proprietaria della Panda, una pensionata di 78 anni residente

a Gallarate, è tornata in possesso della propria auto.