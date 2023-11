Bovisio Masciago, in casa serre per la coltivazione di cannabis: arrestati padre, madre e figlio

Varedo (Monza), 19 novembre 2023 – L’intervento Carabinieri della Stazione di Varedo è stato fatto venerdì dopo un controllo fatto in un appartamento di una palazzina popolare di Bovisio Masciago. Hanno trovato una coltivazione di cannabis in piena regola tenuta e controllata al meglio dalla famiglia.

Dopo aver varcato la soglia dell’appartamento, gli uomini dell’Arma hanno scoperto e sequestrato sette serre posizionate in tre distinte stanze dove all’interno erano presenti 50 piante di erba, 1,3 chili di marijuana già chiusa in pacchi termosaldati, due panetti di hashish, lampade a led e alogene, temporizzatori, fertilizzante, tubi di areazione, misuratori di temperatura, cinque convertitori di energia elettrica, un manuale sulla coltivazione della cannabis, 10 mila euro in contanti. Una vera e propria piantagione, il cui odore non è passato inosservato in tutta la palazzina.

I carabinieri di Varedo dopo avere espletato in modo capillare tutte le indagini hanno arrestato in flagranza di reato tutta la famiglia dal pollice verde: il figlio di 30 anni, la madre e il padre, rispettivamente di 60 e 53 anni.