Monza, 29 luglio 2019 - Arrestato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nella sua abitazione di Bovisio Masciago, un 37enne aveva allestito una coltivazione di 35 piante di marijuana e un chilo della stessa sostanza suddivisa in buste.

I militari, impegnati in un normale pattugliamento, ne hanno notata una spuntare dal balcone e hanno deciso di perquisire l'appartamento. In casa, oltre alle piante coperte da un telo in varie stanze, i carabinieri hanno sequestrato quattro buste e un recipiente in plastica contenti lo stupefacente, due bilancini di precisione e l'occorrente per il confezionamento dosi.