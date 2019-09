Bovisio Masciago (Monza), 24 settembre 2019 - In fuga dalla riserva di Lentate sul Seveso, una coppia di cervi adulti ha seminato il panico tra Cesano, Bovisio e Varedo: uno dei due animali è stato sedato davanti alle Poste di Cesano, l'altro nella sua corsa è finito sulla provinciale Saronno-Monza travolgendo marito e moglie di Saronno in sella a una moto. Un impatto violento: il centauro, 70 anni, è stato portato in elisoccorso al San Gerardo di Monza, la moglie di 67 anni in ambulanza a Niguarda. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Dopo lo scontro, l'animale ha proseguito fino a Varedo inseguito da polizia locale di Bovisio e polizia provinciale. In via Sant'Aquilino l'animale è stato trovato ormai agonizzante. L'altro cervo, invece, è stato portato all’oasi Wwf di Vanzago.

© Riproduzione riservata