Addizionale Irpef, ma non per tutti: l’amministrazione comunale ha introdotto la soglia di esenzione per andare incontro alle situazioni di maggiore disagio economico. "Abbiamo deciso di introdurre l’esenzione – spiega Katia Mattiussi, assessore al Bilancio – fino alla soglia dei 6mila euro consapevoli del fatto che si tratti di una misura davvero minima, ma siamo anche certi che in questo modo abbiamo fissato un punto di non ritorno. E dopo questo primo passo, vorremmo innalzare sempre di più la soglia negli anni affinché sempre più cittadini possano essere esentati dal pagamento dell’addizionale Irpef. Partiamo ora con le fasce più deboli, poco per volta aumenterà il numero di beneficiari". Con questa scelta sono circa 300 bovisiani in più che non dovranno più versare l’addizionale Irpef, per un totale di 2.552 esenti, lavoratori dipendenti e pensionati che si ritroveranno qualche soldo in più in tasca.

Veronica Todaro