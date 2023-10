Botti e petardi tutto l’anno: "Animali terrorizzati". L’appello della Leidaa

In città la notte di San Silvestro è già iniziata, con largo anticipo sul calendario e con la grande sofferenza per tanti animali domestici e selvatici, oltre che per le persone fragili che si ritrovano svegliate a tarda sera o anche nel cuore della notte dai fuochi d’artificio.

Un’abitudine, poco green, che viene denunciata da Barbara Zizza, responsabile della sezione brianzola della Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa). "È da maggio che nel quartiere di Triante, ma non solo, dalle 22 alla una di notte vengono sparati petardi e fuochi d’artificio. Sia in settimana, ma soprattutto durante il weekend. È da anni che combatto per vietare l’uso dei fuochi e dei petardi, abitudine diffusa soprattutto durante le feste e adesso mi ritrovo il problema ben prima del periodo natalizio". Un problema che come evidenziato anche in molti gruppi social di Monza riguarda diversi quartieri con spettacoli pirotecnici non legati a feste o sagre che improvvisamente illuminano il cielo durante le sere anche della settimana. Tanto che la vicenda era finita in consiglio comunale per voce del consigliere Francesco Cirillo (Gruppo Misto) che aveva denunciato il problema nel quartiere Amati legato, probabilmente, anche ad eventi organizzati da qualche locale. L’appello della referente monzese della Leidaa è quello di un maggiore controllo e l’invito alle persone a cercare divertimenti diversi. "Forse non ci si rende conto che botti e fuochi d’artificio possono anche uccidere. Non è la prima volta che dopo i ‘bombardamenti’ si trovano per strada e nelle aree verdi uccellini morti spesso di crepacuore. Per non parlare degli animali domestici che sono terrorizzati. Durante le feste di Natale sappiamo che c’è questo problema ed evitiamo le passeggiate serali, ma non è normale che dalla primavera diventa rischioso portare il cane fuori per i bisogni della sera alle 23 perché c’è qualcuno che si diverte con petardi e fuochi d’artificio. E che il cane scappi impaurito potendo anche causare qualche incidente. Se prima a Monza l’allarme fuochi c’era dal 20 dicembre al 10 gennaio e anche oltre, adesso è un problema senza fine". Un Natale anticipato che, se fa felici gli esercenti che vendono questo tipo di prodotti, vede però gli animalisti salire sulle barricate. "Le associazioni per Natale organizzano campagne per invitare le amministrazioni a proibire i fuochi d’artificio. La nostra amministrazione, peraltro, ha deciso anche di annullare lo spettacolo pirotecnico per la festa patronale del 24 giugno raccogliendo il consenso delle associazioni a tutela degli animali e dell’ambiente. Ma ironia della sorte noi i fuochi li abbiamo tutto il resto dell’anno".