Botte al padre malato Vuole i soldi per le dosi Spintoni e schiaffi Poi distrugge i mobili

di Dario Crippa

Violenze sul padre, costretto a letto col catetere e colpito con la sacca delle urine per costringerlo a dargli i soldi per la droga.

Le urla, le invocazioni di aiuto. I tonfi. Anche un operaio al lavoro in un appartamento vicino ha cominciato a chiamare al 112 riferendo preoccupato quello che si sentiva provenire da quell’appartamento al quartiere Cederna. E quando due equipaggi della Squadra Volanti sono entrati nell’appartamento, alle 14.30 di martedì, allertati anche da altre segnalazioni simili che stavano arrivando alla Sala Operativa della Questura, si sono trovati davanti a una scena terribile.

La porta d’ingresso era aperta e danneggiata e un uomo in stato di alterazione girava per le stanze. Una volta entrati a controllare, gli agenti hanno trovato in una camera steso a letto un 78enne molto debilitato e con un catetere attaccato. La persona agitata era il figlio, un 44enne con problemi di tossicodipendenza e legati all’alcol, arci-noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali.

In un evidente stato di eccitazione causato dagli stupefacenti e dall’alcol, nonostante la presenza degli genti, continuava a cercare di raggiungere il padre con fare minaccioso e aggressivo.

L’anziano ha spiegato ai poliziotti che il figlio continuava a chiedergli denaro e che, poco prima all’ennesimo rifiuto di dargli 2.000 euro, aveva iniziato a ditruggere i mobili e gli elettrodomestici presenti in casa, ma anche a spintonare e schiaffeggiarlo, colpendolo pure con la sacca delle urine per impedirgli di chiamare i soccorsi. L’anziana vittima a quel punto ha iniziato a ripercorrere tutta la lunga serie di violenze e vessazioni subìte dal figlio, sino all’ultima aggressione avvenuta poco prima. Dopo aver chiesto l’intervento immediato di personale medico per verificare le sue condizioni di salute, gli agenti hanno condotto il 44enne in Questura per ulteriori accertamenti. L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato trovato in possesso di una dose di ketamina occultata sotto la biancheria intima, e a più riprese dinanzi agli agenti ha tentato di autolesionarsi mordendosi la lingua e tentando di dare testate contro le pareti della camera di sicurezza. Sussistendo la flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione i poliziotti hanno attivato la procedura del cosiddetto “Codice Rosso”, e lo hanno tratto in arresto portandolo in carcere. Il 44enne proprio lo scorso lunedì era stato colpito di Dacur (Daspo Willy, il Divieto di accesso alle aree urbane), disposto dal Questore Marco Odorisio, con il divieto, per un periodo di due anni, di accedere nei pubblici esercizi siti in via Papini e via Bertacchi, senza alcuna eccezione oraria, a seguito di quanto accaduto in un bar sito in quella zona.

L’uomo infatti, mercoledì 5 luglio era stato denunciato per resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali, oltre a essere sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. In quell’occasione, l’intervento della polizia era stato richiesto da una persona che era stata aggredita proprio dal 44enne, prima verbalmente e poi fisicamente.

Infine, nuovamente sabato scorso, sempre la stessa persona era stata denunciata per gli stessi comportamenti.