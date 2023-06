Monza, bonus edilizia: la Guardia di Finanza sequestra beni per 94 milioni

Monza, 22 Giugno 2023 - Il sequestro di crediti fiscali fittizi, denaro e beni per un valore di circa 94 milioni di euro nelle inchieste sui bonus in materia edilizia ed energetica, di altri 52 milioni profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, con 42 evasori totali e 90 lavoratori in nero individuati, mentre ammonta ad oltre 3,5 milioni di euro l'importo dei sequestri proposti nei confronti della criminalità organizzata. Sono i dati più eclatanti del bilancio dell'attività dal gennaio 2022 al maggio 2023 del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza, che oggi celebra anche in territorio brianzolo i 249 anni di fondazione.

Le Fiamme gialle al comando del colonnello Maurizio Querqui hanno eseguito oltre 1.500 interventi ispettivi e 225 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Nel settore della tutela della spesa pubblica, che quest'anno mira, in particolare, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del PNRR, i Reparti operativi hanno svolto 283 interventi, cui si aggiungono 11 indagini delegate dalla magistratura nazionale – penale e contabile – ed europea, che hanno portato alla denuncia di 168 persone e altre 13 segnalate alla Corte dei conti in relazione all’accertamento di danni erariali per oltre 1 milione di euro.

Le frodi scoperte relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari a oltre 280mila euro. In tema di appalti, sono state monitorate procedure contrattuali per oltre 13,5 milioni e scoperte oltre 2,5 milioni di euro di assegnazioni irregolari. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono state eseguite 14 indagini di polizia economica, che hanno portato alla denuncia di 83 persone e al sequestro di beni per un valore di oltre 5 milioni di euro.