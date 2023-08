Bonifica nella terra di nessuno Intervento nelle discariche abusive

Aveva già in programma l’intervento, il Comune di Desio, insieme a Gelsia Ambiente, per bonificare "la terra di nessuno" al confine con Cesano Maderno. Laddove scaricatori abusivi e piromani la fanno da padrone. Con evidenti danni all’ambiente, oltre che al pubblico decoro. Ieri gli operatori di Gelsia sono tornati sul posto ben attrezzati, con due mezzi e un ragno meccanico per portare a termine le operazioni di pulizia delle numerose discariche abusive – anche di materiali bruciati – che costellano via Salvo D’Acquisto, una ogni 10-15 metri. Per diverse ore gli addetti sono stati impegnati nelle complesse attività per rimuovere rifiuti, scarti edili, mobilio, elettrodomestici, lastre lasciato lungo la strada sterrata che taglia a metà una zona fatta di campi, aree cintate e qualche insediamento produttivo.

Di diversi quintali il “bottino“ degli addetti che sono andati poi a smaltirlo. E non è finita qui, sul posto restano una ventina di pneumatici abbandonati, "che saranno portati via settimana prossima - spiega il vicesindaco Andrea Villa, che ha seguito da vicino la questione -. Di recente lì avevamo già identificato una persona che aveva scaricato, che è stata multata e denunciata. Adesso ci saranno ulteriori accertamenti e speriamo di identificarne altri". Ma la speranza, soprattutto, è di bloccare il viavai di auto, furgoni e camioncini che si avventurano nella zona piuttosto impervia per sgravarsi dei loro carichi. L’idea c’è. Con il progetto Illumina il Comune ha previsto di installare lungo la strada l’illuminazione e delle telecamere con lettore della targa per monitorare gli ingressi per fare una sorta di ‘zona traffico limitato’ consentendo l’ingresso solo ai proprietari dei terreni. L’ufficio tecnico è al lavoro per stabilire bene l’ampiezza della strada comunale perché negli anni, con le recinzioni che sono state fatte, hanno allargato e ristretto la corsia e bisogna capire bene i confini. "Li poi anche con l’arrivo di Pedemontana ci sarà un po’ di pulizia - spiega Villa - perché alcunI dei terreni saranno spazzati via".

Ale.Cri.