Cesano Maderno (Monza e Brianza, 3 dicembre 2019 - Nella serata di lunedì, i carabinieri della Tenenza di Cesano, mentre transitavano in via Sant’Eurosia, in base ad alcune segnalazioni circa l’esplosione di forti botti, hanno notato e individuato un uomo che stava trafficando con alcuni manufatti “esplosivi”. Compreso che potesse trattarsi dell’autore dei rumori molesti, i militari si sono fermati e hanno bloccato l'accensione. Quindi hanno preso, con le dovute cautele, il petardo, verificando essere un prodotto artigianale, del tutto privo delle necessarie autorizzazioni e certificazioni.

Pertanto pericoloso, molto pericoloso. Volendo andare a fondo nell'attività del personaggio – un 41enne residente in città ma domiciliato a Seregno - i carabinieri hanno perquisito la sua auto, trovando altre 12 “bombe carta” identiche a quella già sequestrata, nascoste nel bagagliaio e custodite senza nessun requisito di sicurezza. L’uomo, già noto alla giustizia, è stato denunciato per la detenzione e lo scoppio abusivo dei fuochi illegali, tutti sottratti alla sua disponibilità e che saranno fatti brillare in sicurezza dai carabinieri artificieri.