Blitz dei carabinieri Chiuso l’asilo per cani completamente abusivo

Il blitz dei Nas all’asilo per cani a Vimercate finisce con la chiusura della struttura, completamente abusiva, e una multa di mille euro per la titolare 31enne che non aveva mai registrato l’attività. Obiettivo dell’ispezione, "verificare la corretta conduzione del rifugio e il benessere degli amici a 4 zampe". È così che il Nucleo speciale dell’Arma è approdato al ricovero brianzolo, i 14 ospiti, tutti in buona salute, sono stati riaffidati ai proprietari, che con stupore hanno appreso di aver affidato i loro amici a una organizzazione irregolare. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità lanciano un appello ai padroni di animali domestici, invitandoli "a segnalare e chiedere l’intervento nel caso sospettino soprusi o anomalie".

Bar.Cal.