Bivacchi, abbandono e droga "Piazza Cambiaghi fa di nuovo paura"

I portici trasformati in dormitorio, le cabine dell’elettricità ormai fuori uso utilizzate come deposito di magliette e scarpe, le fontanelle che diventano docce pubbliche e infine la piazza trasformata in dormitorio a cielo aperto. Anche quando il giovedì e il sabato arrivano le bancarelle del mercato e l’area Cambiaghi si riempie di ambulanti e di clienti. Una situazione che per residenti e lavoratori dei numerosi uffici pubblici e privati che affacciano sulla piazza sta diventando insopportabile.

"Non ce la facciamo più – racconta una persona che lavora in piazza Cambiaghi –. Alla fine dell’anno scorso il Comune aveva fatto un intervento che aveva riportato decoro e igiene nell’area. Da mesi, però, non è più così. Sotto i portici vivono diversi giovani. La mattina, quando vado in ufficio, devo fare lo slalom tra i sacchi a pelo". Accanto bottiglie di vino e di birra, magliette e pantaloncini per il cambio e mozziconi di sigaretta. "Dormono fino a tarda mattina, dopo nottate trascorse a bere. Non è la prima volta chealzano il gomito e poi una chiacchierata finisce in discussione e dalle parole si passa ai fatti. Spuntano coltelli, anche in pieno giorno con l’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Quando vado al lavoro mi devo tappare il naso dall’odore nauseabondo di urina. Portici e cespugli vengono utilizzati come bagni con ragazzi e uomini che fanno i bisogni anche mentre la gente passa".

"Non è solo questione di decoro – spiega una residente –. Io ho paura ad attraversare la piazza. Non è la prima volta che incappo in questi giovani che iniziano a fare apprezzamenti pesanti o si avvicinano per chiedere qualche euro. Cerco sempre di passare insieme a qualcuno, o comunque di allungare il passo. Non è normale in una città come Monza e in una piazza a pochi passi dal centro". E ora è arrivato anche il problema dello spaccio. "Un via vai continuo di persone che raggiungono la piazza sia a piedi sia in auto e poi vendono la droga. Da tempo, intorno alla una di notte, nella piazza vengono esplosi fuochi d’artificio che, secondo i bene informati, sarebbe il segnala dell’arrivo delle dosi".

