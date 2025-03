Birrificio Menaresta: libri, racconti e note da gustare al bancone

Racconti, chiacchiere e musica nell’affascinante scenario della bottaia di uno storico birrificio. Oggi alle 19 e alle 20.45, in doppio appuntamento, nella Tap Room del Birrificio Menaresta di piazza Risorgimento a Carate l’evento “Racconti al bancone“, con Marco Rubelli che imbastirà un dialogo con lo scrittore e musicista Andrea Caristo, in occasione dell’uscita del libro “Salvati da solo“. Ad arricchire l’atmosfera i brani suonati dal chitarrista Sergio Arturo Calonego, capace di spaziare dal folk al blues, dal jazz alla canzone d’autore passando per la world music. Prenotazione sulla pagina Fb della Tap Room Menaresta.