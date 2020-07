Oltre alla rete locale per distribuire l’acqua, serve anche una rete territoriale per intercettare soldi. E realizzare un ufficio su scala provinciale dedicato alla raccolta di finanziamenti erogati da Regione, Stato ed Europa è uno dei prossimi obiettivi di Brianzacque. L’azienda dei servizi idrici brianzoli ha la tariffa dell’acqua più bassa d’Italia e "per non alzarla siamo alla costante ricerca di altre fonti di finanziamento – spiega Enrico Boerci, presidente Brianzacque -. Per questo abbiamo già parlato con la Provincia e ci facciamo promotori per realizzare un ufficio dedicato alla raccolta di risorse per finanziare progetti locali attraverso il sistema dei bandi regionali, nazionali o europei". L’iniziativa di creare un centro provinciale per la partecipazione ai bandi di finanziamento è in fase di studio e, per Boerci, è aperta alle istituzioni del territorio che vogliano beneficiarne ma anche contribuire alla sua costituzione.

