Binario Nova concede il bis. Prosa, musica e fantasia

Si alza il sipario sulla nuova stagione del teatro comunale Binario Nova, forte dei risultati ottenuti al termine del primo anno di sperimentazione che ha portato all’attivazione - tra l’impresa sociale La Danza Immobile che gestisce il teatro Binario 7 di Monza e l’amministrazione comunale di Nova Milanese - di un partenariato quinquennale per la programmazione, progettazione culturale e gestione del teatro comunale e di sala Gio.I.A in via Giussani 9. Il primo appuntamento è per domani alle 21, con una produzione della Compagnia Teatro Binario 7 in collaborazione con PianoinBilico, “La casa degli spiriti“, dal romanzo di Isabel Allende. Adattamento e regia di Corrado Accordino (nella foto) e aiuto regia di Valentina Paiano. Sul palco Silvia Giulia Mendola. Lo spettacolo, il primo della stagione di prosa, sarà preceduto da una breve presentazione della stagione a cura di Corrado Accordino e Stefano Cordella, che anche quest’anno ne hanno curato la direzione artistica. Il cartellone della prosa è costituito da otto spettacoli (anche in abbonamento) e da due appuntamenti a ingresso gratuito, programmati a gennaio in occasione della Giornata della memoria e a marzo in occasione della Giornata internazionale della donna. Quattro i concerti della stagione musicale, curata dal maestro Roberto Porroni: uno al mese da dicembre a marzo per spaziare dalla musica popolare spagnola al jazz, dai ritmi scozzesi e irlandesi a un quintetto di fiati al femminile.

Prenderà, invece, il via alla fine di novembre la rassegna pensata per i più piccoli e le loro famiglie, tra grandi classici e proposte fantascientifiche. Mentre prosegue la collaborazione con le scuole del territorio, per cui è stata ideata una proposta costituita da nove spettacoli, adatti ai diversi cicli scolastici, si preparano a prendere il via anche due corsi di teatro. “Attraverso la meraviglia: esplora, scopri e racconta. Dalla scoperta personale alla creazione scenica“ si rivolge ai preadolescenti e agli adolescenti, dai 12 ai 18 anni, mentre “Attraverso la meraviglia. Laboratorio di creatività scenica“ è un corso di avvicinamento pensato per gli adulti.