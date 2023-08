Bimbo di quindici mesi si chiude nell’auto Liberato dai pompieri

Momenti di paura ieri per un bambino di 15 mesi rimasto chiuso nell’auto dopo aver chiuso la serratura dall’interno. In quel momento la mamma stava sistemando la macchina per lavarla con i rulli dell’autolavaggio. È successo ieri intorno alle 13, sulla Ss 671 a Casnigo, in Valle Gandino, ora in cui il caldo si faceva sentire. Il piccolo si trovava dentro l’auto mentre la mamma si apprestava a lavarla in un autolavaggio. E invece, ecco l’imprevisto, una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi visto le temperature di questi giorni. Ad un certo punto si è accorta che la vettura era chiusa. La mamma non si è parsa d’animo ed ha allertato i vigili del fuoco. Sul posto in pochi minuti è intervenuta una squadra dei pompieri del distaccamento di Clusone che hanno aperto lo sportello e hanno liberato il bambino.