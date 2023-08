Bibliotecari per un giorno Ragazzi stregati dai libri

di Sonia Ronconi

Sono 32 le ragazze e i ragazzi coinvolti nell’iniziativa “Bibliotecario per un giorno”, lanciata a inizio estate sui canali social della Biblioteca Civica “Don Rinaldo Beretta” di Giussano (@bibliotecagiussano sia su Facebook che su Instagram) e andata rapidamente sold out con gli ultimi partecipanti che vivranno l’esperienza nel mese di settembre, appena prima della riapertura dell’attività scolastica. La kermesse , curata dalla cooperativa Le Macchine Celibi, è nata con l’obiettivo di avvicinare la fascia 8-14 anni e proporre un ulteriore progetto da affiancare ai già numerosi laboratori ospitati con cadenza mensile. Le date sono andate rapidamente esaurite e così, nel mese di luglio, 20 ragazzi hanno potuto vivere l’esperienza che vedrà una seconda parte all’inizio di settembre con 12 giovanissimi pronti a trasformarsi per qualche ora in aiuto-bibliotecario.

"Un progetto che ha colto nel segno, innanzitutto perché ha saputo coinvolgere una fascia d’età spesso difficile da intercettare come quella pre-adolescenziale, e poi perché gli stessi protagonisti del progetto, insieme ai loro amici, sono tornati a vivere il mondo della biblioteca civica riuscendo ad avvicinarsi alla lettura e a una sede fisica in cui andare alla scoperta di storie, di nozioni, di curiosità" afferma l’assessora alla Cultura Sara Citterio. La giornata tipo prevede una serie di attività in affiancamento al personale che opera all’interno della biblioteca, fra cui prestito al banco all’utenza, ricollocazione a scaffale, ricerca dei libri richiesti, gestione delle prenotazioni, timbratura materiali librari e scadenziari, etichettatura, preparazione dei suggerimenti di lettura rivolti alla stessa fascia d’utenza.

Ogni “bibliotecario per un giorno“ viene dotato di cartellino personale e a fine giornata riceve un attestato di partecipazione con una fotografia da conservare come ricordo. Per favorire la massima partecipazione, è già prevista la programmazione nel mese di dicembre che, considerato il periodo scolastico, vedrà il progetto attivato solo nella giornata di sabato. Per informazioni sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare la Biblioteca Civica Don Rinaldo Beretta via mail (biblio[email protected]) o tramite i canali social dell’Ente.