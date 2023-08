Biblioteca Alternativa Giussano: Letture d'Estate per i Cittadini

Col progetto “Letture d’estate“ il Comune rifornisce le Casette dei libri per andare incontro a chi resterà in città dovendo fare i conti con la chiusura per ferie della biblioteca civica. Così sono stati lasciati nelle casette di piazza San Giacomo e di via Leopardi, di fronte alla chiesa di Birone, nuovi testi, che chiunque potrà prelevare, col solo impegno di restituirli al termine della lettura. I volumi inseriti nel circuito delle casette fanno parte di donazioni fatte dai cittadini alla biblioteca e che, per ragioni organizzative, non sono stati inseriti nel patrimonio di BrianzaBiblioteche.

Intanto è entrato nel vivo anche il progetto di “Bookcrossing diffuso“ voluto dal municipio: a ospitarlo le scuole del territorio, con bambini e genitori che avranno a disposizione uno spazio in cui sfogliare e prendere in prestito libri.

Son.Ron.