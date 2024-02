Torrente “arcobaleno”, giallo sull’acqua della Bevera: è caccia al responsabile

Briosco (Monzae e Brianza) – Da quindici giorni le acque della Bevera, a Fornaci di Briosco, cambiano colore. Tre giorni fa erano blu, prima erano rosse. La sinergia tra il comitato Bevere e l’amministrazione comunale ha permesso di effettuare delle prime indagini coinvolgendo i tecnici di BrianzAcque e la polizia locale, in prima battuta. Sono in corso accertamenti più approfonditi sui campioni di acqua inquinata prelevati.

"Ci stiamo attivando da 15 giorni – spiega il sindaco di Briosco, Antonio Verbicaro –. Sin dal primo giorno, quando i residenti ci hanno allertato per le strane colorazioni dell’acqua del torrente. Il problema è che la colorazione resta poco meno di un‘ora e poi, quando gli esperti arrivano sul posto, l’acqua torna chiara. Quindi stiamo facendo fare dei prelievi continui agli agenti della polizia locale in collaborazione con il comitato Bevere che continuerà a tenere monitorata la situazione, chiedendo la collaborazione di tutti. Per fortuna c’è sempre qualche residente che vigila sul torrente. Speriamo di capire al più presto che tipo di inquinante sta colorando la Bevera".

Intanto l’associazione ambientale brioschese torna a denunciare il degrado dei corsi d’acqua, già messi a dura prova dalla siccità degli anni scorsi. "Fa dispiacere pensare che qualcuno possa mettere in atto un’azione di inquinamento, soprattutto dopo il lavoro che è stato fatto con le aziende che lavorano vicino al torrente. Si sono adeguate alle normative vigenti con notevoli spese. Anche noi, come Comune dui Briosco e lo stesso comitato Bevere ci siamo spesi molto per disincentivare ogni tipo di inquinamento per salvaguardare la fauna e la flora. Ora entro 15 giorni dovremo avere dei riscontri sulle analisi fatte".