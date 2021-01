Monza, 3 gennaio 2020 - Spara un colpo di pistola e viene denunciato. Il fatto si è verificato verso le 20 dell'ultimo giorno dell'anno quando un uomo è entrato all’interno di una pizzeria di Besana e dopo aver chiesto una pizza, ha premuto il grilletto di una pistola verso il soffitto del locale. Il besanese si è poi dileguato velocemente anche a seguito della reazione di un dipendente della pizzeria.

L'episodio è stato immediatamente segnalato ai Carabinieri della Compagnia di Seregno. I militari e sono accorsi e hanno ricostruito l’accaduto ascoltando le dichiarazioni di tutti i presenti nella pizzeria al momento dei fatti e con l'aiuto delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della attività commerciale ha permesso di fare luce sulla vicenda e di identificare l’uomo che ha esploso il colpo di pistola. Gli uomini dell'Arma hanno inoltre accertato che la pistola, sottratta all’uomo da un dipendente e consegnata ai Carabinieri, era un’arma giocattolo con tappo rosso, praticamente uguale a una pistola vera. Il 21 enne denunciato in stato di libertà é già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, oltre che per il reato di accensione ed esplosioni pericolose. La scena è stata ripresa con un cellulare e pubblicata sui social, pare in concordia con il 21enne denunciato.