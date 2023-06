Bernareggio, perseguita l’ex moglie e la pedina: arrestato un 45enne

Bernareggio (Monza) – Maltrattava l’ex moglie e dopo la separazione ha continuato a pedinarla e perseguitarla. I carabinieri di Bernareggio hanno arrestato un 45enne di origine ucraine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Monza: doveva espiare una pena residua di 2 anni e mezzo per atti persecutori.

Tutto comincia dalla denuncia presentata dall’ex moglie nel luglio 2019 per i reati di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri gli impongono, dall’estate 2020, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna emesso dall'Autorità Giudiziaria su richiesta della Procura di Monza.

Nonostante il divieto, l’uomo continua però ad avvicinare l’ex moglie, pedinandola e contattandola, violando le prescrizioni e per tanto nel settembre 2021 viene raggiunto da una prima ordinanza di aggravamento finendo in carcere.

Nel mese di gennaio 2022 arriva la sentenza definitiva di condanna: scarcerato nel mese di giugno 2022 viene sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Il 45enne, nonostante beneficiasse di tale misura, continua ad avere un comportamento irrispettoso durante i controlli da parte dei carabinieri e non rispettava gli orari stabiliti non facendosi trovare in casa.

Per tali violazioni la Procura della Repubblica non ritenendo più idonea la misura dell’affidamento ha emesso un ordine di sostituzione pena con la detenzione in carcere. L’uomo dopo essere stato dichiarato in arresto è stato accompagnato nel carcere di Monza dove dovrà scontare il resto della pena di oltre sette mesi.