Monza - Bennet acquista l'ex Auchan di Monza. Lo ha annunciato con una nota l'azienda. "Bennet, azienda leader nel settore degli ipermercati e dei centri commerciali con sedi in tutto il Nord Italia, prosegue nella sua strategia di crescita e costruzione della leadership in Lombardia e acquisisce da Margherita Distribuzione SpA altri 2 punti vendita: l’ipermercato Auchan di Monza ed il superstore IperSimply di Milano viale Corsica. Sale così a 9 il numero dei punti vendita che, nell’arco di pochi mesi, sono stati acquisiti dall’azienda comasca, portando a quota 73 il totale dei punti vendita Bennet. L’occupazione di tutti i dipendenti operativi nei punti vendita acquisiti viene riconfermata.

Tutto era cominciato a maggio dell’anno scorso quando il gruppo Conad ha acquistato i punti vendita italiani di Auchan (gruppo francese). Un’operazione da un miliardo di euro. Alcuni di questi supermercati, quelli ritenuti strategici, sono diventati a tutti gli effetti Conad. Gli altri sono stati messi in vendita (tramite la società Margherita Distribuzioni). Per alcuni punti vendita la trattativa si era conclusa attraverso la cessione ad altri marchi (fra cui Esselunga e Bennet), per Monza c'è voluto un po' di più. .