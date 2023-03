Campo Rom di Bellusco, le ruspe hanno raso al suolo il villaggio

Una ruspa demolisce le baracche del campo rom di Bellusco

Ruspe in azione a Bellusco, cancellato il vecchio campo nomadi abusivo al confine con Mezzago. L’escavatore ha spazzato via una convivenza cominciata negli anni Novanta con le famiglie cattoliche di origine croata divenute stanziali in questo spicchio di Brianza. Polizia locale Brianza Est e carabinieri hanno riconsegnato l’area all’Amministrazione come imponevano sentenze ormai definitive.

Nel 2015 c’era stata una prima riduzione della baraccopoli, adesso la seconda tranche, definitiva: l’abbattimento delle ultime tre casette ricostruite nonostante i divieti e due container sui campi acquistati dalle famiglie occupanti una trentina di anni fa e utilizzati come base per il villaggio. Pezzo dopo pezzo, prefabbricato dopo prefabbricato gli abitanti avevano realizzato case perfettamente attrezzate.

Del gruppo iniziale, "del quale facevano parte anche bambini – ricorda il comandate dei vigili Alessandro Benedetti che ha coordinato l’operazione – erano rimasti tre adulti, di loro se ne stanno occupando i servizi sociali". Un’azione cominciata prima dello sgombero, "inevitabile – ancora Benedetti –. Le famiglie erano state denunciate e condannate più volte".

Fra loro e la comunità c’è stato un lungo rapporto – i figli avevano frequentato le scuole – giunto ormai al capolinea. "Non potevamo esimerci dal ripristinare la legalità in un’area che da così tanto tempo era fuori dalle regole. Dopo il primo intervento ci sono state altre violazioni che hanno dato il via al procedimento che ci ha portato qui". Ora ci sarà la bonifica e il ritorno al patrimonio pubblico dell’area agricola sulla quale non sorgerà più nessun edificio, come impongono le previsioni urbanistiche in quel punto.