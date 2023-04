BeatLesson tra musica e parole

Uno spettacolo-concerto che racconterà e farà rivivere, attraverso la musica e le parole, la straordinaria parabola dei Beatles. Un percorso in cui si potranno riascoltare le canzoni più belle e famose dei Fab Four, accanto a brani meno conosciuti, in una veste acustica. È quanto proporrà domani alle 21 il centro culturale OppArt sotto il titolo “BeatLesson“: a salire sul palco di via Giovanni da Sovico sarà il quintetto dei BeatLesson formato da Mauro Pina, Roberto Biscaro, Fabiana Colombo, Simone Bernasconi e Oriano Riva. La musica proseguirà poi domenica alle 19 con “Mattia Scarpa in piano project“, col cantautore e pianista che presenterà le sue canzoni in una versione solo per voce e piano, accanto a cover degli esponenti storici della canzone d’autore italiana. Prenotazioni a [email protected] Per info 0399008448.

F.L.