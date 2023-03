Barriere come trappole, tanti gli incidenti

Di passaggi a livello e pericolosità collegate si parla da tempo in Valtellina, tanto che è in atto un piano di smantellamento di diverse infrastrutture, sostituite da sottopassaggi o sovrappassi che garantiscono una maggior sicurezza nell’attraversamento dei binari. E anche se la terribile vicenda di domenica pomeriggio non ha a che fare con passaggi a livello pericolosi, a San Pietro Berbenno sostituito proprio da un sottopasso che porta in stazione e permette di attraversare non solo i binari ma anche la trafficata statale 38, è impossibile non ricordare le tragedie, pure quelle sfiorate, che si sono registrate in questi anni in Valtellina. Come la morte di Lina Pezzini, 64enne morbegnese spirata dopo 10 giorni di agonia in ospedale per le lesioni causate dall’urto con un treno. La donna, a fine gennaio 2022, era stata urtata dal treno, poco distante da casa, mentre attraversava i binari nonostante le sbarre fossero abbassate e l’allarme sonoro in funzione. Aveva riportato lesioni gravissime, un trauma cranico e lesioni al torace e all’addome, da subito era stata ricoverata in prognosi riservata e le sue condizioni erano apparse molto gravi. Poi, dopo 10 giorni, il tragico epilogo. Questo l’episodio recente più grave, ma l’anno scorso si sono registrati anche incidenti che hanno visto coinvolti treni e auto. È il caso della tragedia sfiorata a fine ottobre a Villa di Tirano: un’auto è stata investita dal treno e il conducente miracolato: lesioni lievi. Il 52enne di Tirano, Giovanni Cabassi, aveva attraversato il passaggio a livello di Stazzona, e andava verso la 38. Era rimasto intrappolato tra le sbarre abbassate e travolto dal treno in arrivo da Tirano. Mi.Pu.